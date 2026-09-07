Choc in Campania, cagnolino trovato in fin di vita: lo avevano strangolato e accoltellato

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Una scena di inaudita violenza quella scoperta ad Apice, dove un cane è stato ritrovato privo di sensi e riverso in una pozza di sangue. L’animale presentava gravissime ferite alla testa e al resto del corpo, mentre una delle zampe era quasi completamente recisa. Attorno al collo aveva inoltre un laccio stretto, elemento che farebbe ipotizzare anche un tentativo di strangolamento.

A far scattare l’allarme è stata una cittadina che, dopo aver sentito le urla disperate dell’animale, avrebbe assistito all’aggressione. La donna avrebbe visto un uomo colpire violentemente il cane con un bastone, decidendo immediatamente di chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Apice che, insieme al Servizio Veterinario dell’ASL, hanno prestato i primi soccorsi al cane, apparso fin da subito in condizioni gravissime.

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«Lo abbiamo chiamato Giotto»

L’animale era sotto shock e aveva perso una quantità impressionante di sangue. Per circa ventiquattro ore, inoltre, avrebbe continuato a sanguinare dal naso e dalle profonde ferite riportate durante l’aggressione. Le condizioni cliniche sono apparse subito estremamente delicate: una grave anemia, valori dell’ematocrito molto bassi e una zampa ormai compromessa dalla necrosi. I veterinari ritengono necessaria l’amputazione dell’arto, intervento che potrà essere effettuato soltanto quando il cane sarà sufficientemente stabile.

A prendere a cuore la vicenda sono stati i volontari di LNDC Animal Protection Benevento, che hanno chiesto di poter trasferire l’animale in una struttura specializzata per garantire tutte le cure necessarie. Il cane è stato così affidato alla clinica veterinaria di riferimento dell’associazione, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti e sta ricevendo una terapia antibiotica e antidolorifica. «Lo abbiamo chiamato Giotto», ha spiegato Marco Castaldi, presidente della sezione beneventana di LNDC Animal Protection. «Ha ripreso conoscenza e questa è una prima, importante notizia positiva. Le sue condizioni, però, restano estremamente delicate».

La denuncia di LNDC Animal Protection

Sulla vicenda è intervenuta anche Piera Rosati, presidente nazionale di LNDC Animal Protection, che ha annunciato la presentazione di una denuncia attraverso l’ufficio legale dell’associazione. «Quello che questo cane ha subito è agghiacciante», ha dichiarato. «È stato colpito selvaggiamente e ha riportato ferite gravissime. Una zampa è stata quasi amputata con un colpo netto, compatibile con un attrezzo da taglio. È difficile immaginare una crudeltà simile». L’associazione ha ringraziato la cittadina che ha segnalato quanto stava accadendo e la Polizia Municipale di Apice per il tempestivo intervento.

«Se quella donna non avesse chiesto aiuto, probabilmente oggi Giotto non sarebbe vivo», sottolineano dall’associazione. Ora l’obiettivo è permettere al cane di superare la fase più critica e individuare chi si sarebbe reso responsabile di quella che viene definita una brutale aggressione.