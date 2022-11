Morte di Claudio Mandia senza responsabili, indotto al suicidio dalle punizioni a scuola

Dopo il suicidio dello studente italiano, Claudio Mandia, a New York, la procura della Contea di Westchester, ha dichiarato di non ritenere opportuno agire penalmente contro la scuola internazionale dove in febbraio il giovane ragazzo si è tolto la vita.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

In seguito al ritrovamento del cadavere, e dopo le analisi condotte da Pleasant che ha indagato sul caso, non si è ritenuto necessario secondo la procura della Contea indire un procedimento penale. Claudio Mandia era uno studente italiano, originario di Battipaglia (Salerno), che stava frequentando l’ultimo anno di liceo nella scuola internazionale EF Academy di Thornwood nello Stato di New York. Le motivazione che si ritengono abbiano condotto il giovane ragazzo ad una decisione così estrema, risultano essere concretizzate in un isolamento punitivo e in una seguente espulsione dall’istituto. I drastici provvedimenti che hanno disposto quattro giorni di isolamento e l’allontanamento del ragazzo identificano una punizione riconducibile al comportamento di quest’ultimo. Claudio Mandia, infatti, si era fatto aiutare da un altro compagno in un compito di matematica. In seguito ad una simile scoperta il personale scolastico ha deciso di intervenire senza attenuanti.

La reazione dei genitori di Claudio Mandia

Dopo aver ricevuto la funesta notizia, i genitori del ragazzo, Mauro e Elisabetta Mandia, hanno mosso un’azione legale civile presso la Supreme Court della Contea di Westchester, all’inizio di novembre. Le accuse sono rivolte al personale della scuola. Queste mettono in risalto la disumanità e la negligenza che hanno devastato la sensibilità di un ragazzo inducendolo al suicidio. “Intendiamo evitare a tutti i costi che altri ragazzi possano ritrovarsi a vivere la stessa condizione di solitudine che hanno riservato a nostro figlio”. Queste le parole dei genitori di Claudio Mandia, determinati ad andare avanti con l’azione legale per il nobile obiettivo di salvaguardare la vita di tanti altri ragazzi, ma soprattutto per dare giustizia a loro figlio, scomparso troppo presto.