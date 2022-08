Clochard aggredito e ustionato ad Afragola, l’uomo ha fatto perdere le proprie tracce

E’ scomparso il senzatetto che ieri sarebbe stato aggredito e ustionato da due ragazze. Il condizionale è d’obbligo visto che il retroscena pare sia stato riferito dalla vittima addirittura prima che i carabinieri arrivassero sul luogo del fatto ed è ancora da confermare (leggi qui l’articolo precedente). L’uomo avrebbe raccontato di essere stato bullizzato da due ragazze che gli avrebbero versato del liquido infiammabile addosso e dato fuoco come riportato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti – allertati dal 118 – ieri pomeriggio ad Afragola a corso Italia per questa aggressione. Quando i militari sono arrivati sul posto c’era però solo il personale del 118 che poco prima aveva prestato le prime cure all’uomo che poi si era allontanato rifiutando altre medicazioni. Il clochard avrebbe riportato delle ustioni alle gambe. Sono ancora in corso da parte dei carabinieri le ricerche della vittima che non ha ancora denunciato.