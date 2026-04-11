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Non è bastato un nascondiglio ingegnoso, ricavato con cura artigianale sotto la scocca del frigorifero, a fermare gli uomini della Polizia di Stato. Nella mattinata di ieri, un pregiudicato del quartiere Scampia, Ciro Secolo, è finito in manette al termine di un’operazione lampo che ha smantellato una centrale dello spaccio domestico.

Il blitz, scattato nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di stupefacenti, ha visto impegnati in prima linea gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e i colleghi del Commissariato Scampia. I poliziotti, seguendo una pista investigativa solida, hanno fatto irruzione in due appartamenti e un box auto nella disponibilità dell’uomo, dando il via a una serie di perquisizioni mirate.

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Cocaina nascosta nella scocca del frigorifero, scacco al pusher a Scampia

Il sospetto dei detective che l’uomo detenesse un “cospicuo quantitativo” di droga ha trovato conferma durante l’ispezione della prima abitazione. Qui, gli agenti hanno scoperto un vano appositamente ricavato sotto un frigorifero, dove era stato occultato un involucro di cellophane contenente circa 100 grammi di cocaina pura.

Ma l’appartamento non serviva solo da deposito: la Polizia ha rinvenuto una vera e propria catena di montaggio per il mercato al dettaglio. Tra le stanze sono spuntati bilancini di precisione, pellicole trasparenti e persino una macchina per il sottovuoto, attrezzatura necessaria per sigillare le dosi e preservarne la qualità durante il trasporto.

L’attività di ricerca si è poi spostata in un box auto riconducibile all’indagato. Anche qui, il fiuto degli investigatori non ha fallito: all’interno del garage sono stati sequestrati altri 20 grammi di cocaina e ulteriore materiale per il packaging dello stupefacente.

Al termine delle operazioni e del sequestro dell’intera partita di droga, l’uomo è stato tratto in arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il pregiudicato è stato scortato presso la Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” di Poggioreale, dove resta in attesa di giudizio.