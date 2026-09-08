Colpisce la ex a martellate in testa, l’aggressore accusato anche di sequestro e rapina

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Dopo averla colpita a martellate in testa e al volto, l’ha chiusa in camera da letto, si è cambiato d’abito ed è fuggito portando con sé una somma di denaro. Gli investigatori del Comando provinciale dei carabinieri di Avellino, coordinati dal procuratore capo facente funzione, Francesco Raffaele, hanno ricostruito nel dettaglio la brutale aggressione subita da una 28enne di nazionalità tunisina, Mariem il suo nome, sabato pomeriggio nella sua abitazione di Calitri, in provincia di Avellino, da un connazionale della stessa età con il quale aveva avuto una relazione sentimentale interrotta per volontà della donna.

L’aggressore, trasferito in carcere ad Avellino, è indagato per tentato femminicidio, rapina e sequestro di persona: alcune ore dopo la fuga era stato bloccato dai militari al terminal di Lioni, a venti chilometri di distanza, a bordo di un bus diretto a Napoli.

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Trasferita in eliambulanza all’ospedale “San Carlo” di Potenza, dopo ore di apprensione, Mariem è stata dichiarata fuori pericolo. La giovane si era trasferita a Calitri dalla provincia di Caserta nello scorso mese di giugno e dal mese successivo lavorava come commessa in un bar pasticceria del centro altirpino.