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È sceso di casa, dove si trovava ai domiciliari, con una maschera di Salvador Dalì a oscurargli il volto. Ha attraversato la strada ed è entrato nel primo ufficio delle Poste con un fucile a canne mozze in pugno. Una rapina da manuale, con un bottino – oltre 7mila euro – tutto sommato di rispetto andata in scena a Pometo, frazione di Colli Verdi in provincia di Pavia.

Sennonché, forse preso dall’adrenalina dell’azione, l’uomo non si sarebbe accorto di essersi perso il suo portafoglio. Per i carabinieri, intervenuti sul posto, è stata una questione di qualche minuto estrarre un documento di identità, individuarlo e fargli visita nel suo appartamento pronti con le manette.

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Colpo alle Poste con la maschera di Dalì, ma gli cade il portafogli: beccato 51enne “recidivo”

Protagonista del colpo clamorosamente fallito un 51enne originario di Palermo, ai domiciliari per un’altra rapina. L’uomo, dopo aver fatto irruzione nell’ufficio postale del paese, ha minacciato l’impiegata alla cassa e gli altri dipendenti con l’arma. Si è quindi fatto consegnare tutti i contanti che avevano a disposizione, in quel momento circa 7.600 euro. Mentre tornava verso casa, però, gli sarebbe scivolato dalla tasca il suo portafoglio.

Non appena gli uomini dell’Arme sono arrivati, ci hanno impiegato un attimo a risalire all’autore del colpo. I militari si sono dunque recati nell’abitazione del 51enne e, durante la perquisizione di un tombino vicino alla casa del rapinatore, hanno ritrovato la maschera utilizzata per travisarsi, il fucile a canne mozze, carico e con matricola abrasa, e uno zaino contenente il denaro sottratto all’ufficio postale. A quel punto l’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e trasportato nel carcere di Torre del Gallo a Pavia.