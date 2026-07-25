Colto da malore mentre è in auto con la moglie, morto dopo l’incidente a Napoli

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Ieri 24 luglio, alle 16:00, gli agenti dell’U.O. Avvocata della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti in via Argine per effettuare i rilievi tecnici relativi a un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica vettura.

In base alle prime ricostruzioni e ai rilievi condotti sul posto, una autovettura proveniente da Volla e diretta verso Napoli, giunta all’altezza della rotonda di Via Consolini, è improvvisamente deviata verso destra. Il veicolo è salito sul marciapiede andando a impattare con violenza contro uno dei piloni di sostegno del cavalcavia della SS162dir.

All’origine del sinistro vi sarebbe un improvviso malore che ha colpito il conducente, un uomo di 81 anni residente a Volla, causandone la perdita di controllo del mezzo.

Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto d’urgenza del conducente e della moglie, presente a bordo come passeggera, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli. Nonostante i tentativi dei medici, alle ore 21:00 il personale sanitario ne ha constatato il decesso a causa delle gravi complicazioni sopraggiunte. La moglie dell’uomo ha riportato unicamente lesioni lievi.

Informato dell’accaduto, il Pubblico Ministero di turno ha disposto il sequestro dell’autovettura per le necessarie perizie tecniche e ha messo la salma dell’81enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il successivo esame autoptico, che dovrà confermare ufficialmente le cause del decesso.