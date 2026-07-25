Spari nella notte in Piazza Bellini, 33enne in codice rosso

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Un uomo di 33 anni, originario di Battipaglia, è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio nel centro storico di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il 33enne si trovava con alcuni amici nei pressi di via San Sebastiano, all’altezza dei un bar, quando due persone a bordo di uno scooter avrebbero esploso diversi colpi di pistola. Uno dei proiettili, presumibilmente dopo un rimbalzo, lo ha raggiunto alla spalla.

Il ferito è stato soccorso e trasportato dapprima all’ospedale Vecchio Pellegrini, per poi essere trasferito all’Ospedale del Mare. Le sue condizioni sono gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili della sparatoria.

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