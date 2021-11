Rapine ad istituti di credito, scarcerato giovane di Giugliano. Martino Damiano, nato classe ’85, era detenuto nel carcere di Salerno per un cumulo di pene per vari reati, tra cui rapine in banca commesse a Pontecorvo, Ancona, Melito, San Marcellino e Giugliano, ricettazione, evasione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Un curriculum di tutto rispetto quello portato all’attenzione del Tribunale di Sorveglianza di Napoli (Presidente Elvira Castelluzzo, Giudice a latere Francesco Chiaromonte) il quale, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha dapprima sciolto il cumulo di pene, addebitando la pena già espiata ai reati ostativi, per poi concedere la detenzione domiciliare presso la sua abitazione di Giugliano in Campania, dove sarà controllato dalla polizia di Stato e dai carabinieri.

L’uomo aveva già beneficiato della detenzione domiciliare lo scorso anno, con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli (Presidente Margherita Di Giglio), ma la misura alternativa gli fu poi revocata con la sopravvenienza di un nuovo titolo di carcerazione, motivo per cui i carabinieri della stazione di Giugliano lo accompagnarono presso il carcere di Poggioreale.