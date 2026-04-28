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Condannato per violenza sessuale su minore, arrestato in Cilento dopo due anni di latitanza

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Condannato per violenza sessuale su minore, arrestato in Cilento dopo due anni di latitanza
Condannato per violenza sessuale su minore, arrestato in Cilento dopo due anni di latitanza
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Era irreperibile dal 2024 dopo una condanna definitiva per violenza sessuale su minore, ma è stato rintracciato e arrestato ad Agropoli dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli.

Condannato per violenza sessuale su minore, arrestato in Cilento dopo due anni di latitanza

In manette Giuseppe Pignalosa, già condannato a 6 anni e 6 mesi per un episodio avvenuto nel 2012. L’uomo doveva ancora scontare una pena residua di 5 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione. Ha 72 anni, ed è di Portici.

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Secondo quanto ricostruito, si era rifugiato in un appartamento della città cilentana, dove è stato individuato al termine di una serie di appostamenti. Una volta circondato l’edificio, i militari gli hanno intimato più volte di aprire, ma l’uomo si è rifiutato.

È stato quindi necessario fare irruzione nell’abitazione, operazione che ha permesso di bloccarlo e procedere all’arresto.

L’attività è stata coordinata dalla procura generale presso la corte d’appello di Napoli.

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Nicola Avolio
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Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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