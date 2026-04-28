PUBBLICITÀ

Era irreperibile dal 2024 dopo una condanna definitiva per violenza sessuale su minore, ma è stato rintracciato e arrestato ad Agropoli dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli.

Condannato per violenza sessuale su minore, arrestato in Cilento dopo due anni di latitanza

In manette Giuseppe Pignalosa, già condannato a 6 anni e 6 mesi per un episodio avvenuto nel 2012. L’uomo doveva ancora scontare una pena residua di 5 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione. Ha 72 anni, ed è di Portici.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto ricostruito, si era rifugiato in un appartamento della città cilentana, dove è stato individuato al termine di una serie di appostamenti. Una volta circondato l’edificio, i militari gli hanno intimato più volte di aprire, ma l’uomo si è rifiutato.

È stato quindi necessario fare irruzione nell’abitazione, operazione che ha permesso di bloccarlo e procedere all’arresto.

L’attività è stata coordinata dalla procura generale presso la corte d’appello di Napoli.