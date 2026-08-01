PUBBLICITÀ

Il sindaco di Napoli e della Città metropolitana, Gaetano Manfredi, ha fatto il punto della situazione sugli effetti dello sciame sismico iniziato venerdì con una scossa di magnitudo 4.7, escludendo qualsiasi stop agli eventi programmati in città e confermando che i danni più significativi si concentrano nell’area di Pozzuoli.

Confermata dunque anche la festa per il centenario del Napoli.

PUBBLICITÀ

Confermata la festa del Centenario del Napoli, Manfredi: “Nessun cambio di programma”

“Sulla città di Napoli noi non abbiamo rilevato danni, se non quelli connessi all’interruzione dell’energia elettrica, piccoli ovviamente effetti in qualche edificio proprio nella zona confinante con Pozzuoli. Abbiamo aperto subito i nostri hub. L’hub di via Terracina dove stanotte ci sono state una ventina di persone che hanno lasciato i loro appartamenti però poi sono rientrati a casa. I danni sono maggiormente concentrati nell’area di Pozzuoli e adesso stiamo lavorando per risolvere l’emergenza della chiusura del porto, che poi grava adesso sul porto di Napoli”, ha dichiarato Manfredi.

Il sindaco ha partecipato alla riunione del Centro coordinamento soccorsi in prefettura, quindi si è recato in sopralluogo a Pozzuoli. L’obiettivo, ha spiegato, era quello di intervenire “insieme ai tecnici per fare una valutazione anche col sindaco e fare in modo di valutare se si può riaprire in tempi rapidi il porto di Pozzuoli ed evitare che in questi momenti di maggiore traffico nel Golfo ci possa essere un eccessivo affollamento del porto di Napoli. Però stiamo gestendo l’emergenza con grande consapevolezza”.

Manfredi ha escluso modifiche al calendario degli eventi cittadini. “Ieri, quando c’è stata la scossa più forte, abbiamo fatto una prova in tempo reale. L’evento dei tifosi che è proseguito senza problemi. Noi però sicuramente stiamo facendo un focus specifico. Al momento non c’è nessun cambiamento di programma. Sicuramente le norme di sicurezza e di controllo verranno ulteriormente rafforzate”.