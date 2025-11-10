Confronto Manna-Adl, c’è il chiarimento sull’ipotesi delle dimissioni di Conte

PUBBLICITÀ

Il brutto periodo del Napoli non finisce, la dura sconfitta contro il Bologna porta i vertici societari ad un colloquio straordinario come riporta SkySport,

La situazione alla sosta nazionali

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha deciso di organizzare un colloquio per riflettere sul periodo “no” del suo Napoli. La squadra di Antonio Conte non vince da ben 3 partite. Anche il percorso Champions non sta fruttando come aspettato, i partenopei si trovano momentaneamente a 4 punti in classifica. In Serie A invece la sconfitta con il Bologna è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La mancata continuità alla vittoria nello scontro diretto con l’Inter ha messo in dubbio l’apporto dell’allenatore alla squadra. Il Napoli si trova al quarto posto, dietro a Roma; Milan e Inter.

Il colloquio interno

Come emerso nelle ultime ore, il colloquio organizzato da ADL non è direttamente con Antonio Conte. L’allenatore salentino rientrerà a casa (a Torino), poi tornerà a Castel Volturno.

Nessun confronto dunque tra la società e Conte. De Laurentiis incontrerà il direttore Giovanni Manna per discutere della situazione di questo Napoli. La squadra azzurra ha come obiettivo quello di riconfermarsi come top in campionato, ma le ultime uscite della squadra non stanno convincendo appieno società e tifosi. Il pareggio contro il Como e soprattutto la sconfitta al Dall’Ara hanno messo in bilico la stabilità azzurra.

Il colloquio tra De Laurentiis e Manna era già programmato, ma si è reso ancora più urgente a seguito della trasferta di Bologna. Poco spirito e tante parole in conferenza di Conte.

L’allenatore ha fatto mea culpa, ma non sembra ancora in grado di inculcare a pieno una mentalità giusta per avere una continuità tutto l’anno. Il doppio impegno del Napoli sta mandando in tilt il sistema Contiano, anche se il Napoli sta facendo fatica anche in Europa.

Il Mattino riporta come le dimissioni di Conte non sono un’opzione, il cambio allenatore non dovrebbe essere una soluzione al momento.