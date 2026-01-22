Conte blocca la cessione di Lang: era tutto fatto tra Napoli e Galatasaray

PUBBLICITÀ

Napoli e Galatasaray sono ormai alle fasi finali delle formalità burocratiche per ufficializzare la cessione di Noa Lang. Tuttavia, secondo il giornalista turco Ertan Suzgun della tv Yeni Acik, la SSC Napoli avrebbe chiesto ancora una settimana di tempo al club turco.

Il motivo è legato alle prossime sfide importanti della squadra di Antonio Conte, che dovrà affrontare Juventus e Chelsea. Al momento, il tecnico salentino deve fare a meno di Neres e Politano, entrambi infortunati, e una partenza immediata di Lang renderebbe ancora più complessa la gestione della rosa.

Per questo motivo, il Napoli avrebbe chiesto al Galatasaray di posticipare la formalizzazione della cessione, nonostante le pratiche burocratiche siano già avviate. Le due società stanno quindi discutendo la data più adatta affinché Lang possa raggiungere Istanbul senza complicare gli impegni della squadra partenopea.