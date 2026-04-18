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Giugliano si apre, ancora una volta, allo sport e al sociale. E’ stato infatti inaugurato, nella serata di ieri venerdì 17 aprile presso via Selva Piccola 123, il “Padel club Wall”, una struttura ultramoderna con tre campi panoramici, dotati di copertura, e dotata anche di un’ampia area bar e ristoro per favorire la convivialità e il ritrovo tra le persone.

Apre a Giugliano il “Wall Padel Club”, struttura ultramoderna all’insegna di sport e cultura

L’inaugurazione ha visto una folta partecipazione di persone e il messaggio lanciato sin da subito è quello di incentivare quante più persone allo sport favorendo, quindi, anche la socialità.

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Ad intervenire ai nostri microfoni, Pasquale, uno dei soci della struttura, e l’assessore allo Sport e alla Cultura del Comune di Giugliano Marco Sepe. Presente, tra l’altro, anche il sindaco Diego D’Alterio e altri consiglieri comunali.

Queste le parole di Pasquale: “La struttura conta tre campi da padel, con copertura annessa. Campi di ultima generazione, full-panoramic, e la nostra speranza è che il pubblico giuglianese apprezzi perché quando si fa qualcosa per lo sport, incentivando il tutto anche con eventi di cultura, lo si fa sempre per un buon fine. Un grande in bocca al lupo a tutti e spero che le cose possano andare nel migliore dei modi”. E poi ancora: “Da giuglianese verace quale mi ritengo, faccio un invito a tutta la cittadinanza. Sia lo sport che la cultura non passeranno mai di moda e credo che questi siano valori da tenere vivi e coltivare giorno dopo giorno”.

A seguire, invece, le parole dell’assessore Marco Sepe: “Si tratta di un impianto privato bellissimo, frutto di un importante investimento di tre giovani imprenditori giuglianesi. Siamo sempre molto contenti quando, sul nostro territorio, nascono realtà di questo tipo, che daranno modo alle persone di giocare a padel in un impianto bellissimo e all’avanguardia, e per di più in una struttura che si occupa di accoglienza, polifunzionale e in cui si possono organizzare tanti eventi.”

Infine, l’invito alla cittadinanza all’evento odierno “Nacchere e Tammorra”: “Colgo l’occasione per ricordare l’evento “Nacchere e Tammorra”, in piazza Matteotti. Vi aspettiamo numerosi e aspettiamo le paranze nella speranza che ci facciano divertire e continuare alla grande questa secolare tradizione”.