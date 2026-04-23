In arrivo i primi 170 appartamenti a Scampia, la rinascita delle Vele

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Saranno completati entro l’estate i primi 170 appartamenti degli edifici che prendono il posto delle Vele di Scampia. Lo annuncia su Instagram il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha effettuato un sopralluogo al cantiere dove è in corso la realizzazione dei nuovi edifici. “Alle Vele di Scampia, insieme agli abitanti del quartiere – dice il sindaco – stiamo portando avanti in modo concreto un progetto di rinascita. Entrare negli alloggi significa vedere interni già completati, ambienti luminosi, impianti funzionanti: segni chiari di un intervento che sta diventando realtà”.

Il cantiere, nell’ambito del progetto ReStart Scampia, non riguarda solo i nuovi alloggi, ma anche la realizzazione di asili nido, un centro civico e servizi. “Si sta realizzando una grande riqualificazione urbana – sottolinea Manfredi – è un grande cantiere in movimento per costruire speranza e futuro e realizzare ciò in cui crediamo: una nuova Scampia che rappresenta il futuro della città”. Ad accompagnare il sindaco nel sopralluogo, tra gli altri, il vice sindaco e assessore alle Politiche urbanistiche, Laura Lieto.

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Ciciliano: ‘al lavoro per sistemazione famiglie Scampia ora nel campo’

“Siamo al lavoro con Prefettura, Questura e Comune di Napoli per la riallocazione delle famiglie attualmente accolte nel campo tendato, che dovrà essere dismesso”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario Fabio Ciciliano, facendo il punto sulla riqualificazione di Scampia, a margine della cerimonia per l’assegnazione dei premi ‘Francesco Del Giudice’. Il commissario ha poi tracciato l’orizzonte temporale per la chiusura dei lavori: “L’obiettivo è completare e finire tutto entro la fine dell’anno prossimo”. Per accelerare le operazioni di bonifica e predisposizione dei cantieri, Ciciliano ha annunciato il coinvolgimento dei militari.

“Utilizzeremo nuovamente l’Esercito Italiano. La loro professionalità ci garantisce tempestività e qualità nelle esecuzioni, permettendoci di accelerare ulteriormente il cronoprogramma”. “Il progetto è complesso — ha spiegato — la prima azione riguarderà la bonifica nelle prossime settimane. Seguiranno la realizzazione del campo da rugby, in collaborazione con le Fiamme Oro della Polizia di Stato, e l’apertura dello svincolo stradale, attualmente bloccato proprio dalla presenza del campo tendato”.