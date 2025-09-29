Conte prova a recuperare Spinazzola e Olivera, 2 ipotesi in caso di forfait

PUBBLICITÀ

Antonio Conte ci proverà almeno fino ad oggi a recuperare Olivera e Spinazzola per la sfida di Champions di domani con lo Sporting Lisbona.

Il tecnico salentino spera ma si accontenterebbe anche di un solo rientro per evitare l’emergenza totale sulle corsie esterne di difesa.

Ad oggi l’unico disponibile è Gutierrez che pure viene da un “lungo periodo di inattività, ma che non può essere assolutamente risparmiato.

A destra il nulla totale, in considerazione della squalifica di capitan Di Lorenzo e dell’esclusione dalla lista Champions di Mazzocchi e Marianucci.

Qualora non riuscissero a recuperare Spinazzola e Olivera, Conte sarebbe costretto ad inventarsi Matteo Politano come terzino destro, a meno che non voglia ricorrere ad un giovane della Primavera.

Da Castel Volturno trapela cauto ottimismo per il campione d’Europa 2020 e per il difensore della Celeste: dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, però sarà necessario attendere fino all’ultimo allenamento per capire chi sarà davvero disponibile per la gara con lo Sporting.