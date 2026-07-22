Controlli con l’autovelox laser lungo la Domiziana, scattano le multe

PUBBLICITÀ

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa lungo la fascia costiera casertana. Mercoledì mattina i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio nei comuni di Mondragone e Castel Volturno, con particolare attenzione alla strada statale Domiziana, principale arteria di collegamento tra l’area metropolitana di Napoli e le località balneari del litorale casertano e del basso Lazio. L’operazione, finalizzata a garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada e a prevenire comportamenti pericolosi alla guida, ha consentito di individuare diverse violazioni al Codice della Strada e alla normativa in materia di sostanze stupefacenti.

Fermati 2 autisti di Napoli

Nel corso dei controlli, i militari hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 24 anni della provincia di Napoli, ritenuto gravemente indiziato dei reati di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza alcolica e dell’eventuale alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, nonché di guida senza patente, reiterata nel biennio. Il conducente, fermato mentre era alla guida di una Renault Twingo e trovato, secondo quanto accertato dai militari, in evidente stato di alterazione, avrebbe rifiutato di sottoporsi ai previsti test alcolemici e tossicologici.

PUBBLICITÀ

Nel medesimo contesto operativo è stata inoltre contestata una violazione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente destinata ad uso personale nei confronti di una 26enne dell’area orientale di Napoli, trovata in possesso di una modica quantità di hashish, pari a circa 2,9 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo, con l’inoltro degli atti alla competente Autorità amministrativa.

Identificate 65 persone

Il dispositivo di controllo ha interessato un’ampia fascia di utenza stradale. Complessivamente sono state identificate 65 persone e controllati 41 veicoli. I Carabinieri hanno inoltre eseguito cinque perquisizioni personali.

Sul fronte delle violazioni al Codice della Strada sono state elevate quattro sanzioni amministrative nei confronti di conducenti sorpresi alla guida di veicoli privi della prescritta copertura assicurativa. Altre tre infrazioni hanno riguardato il superamento dei limiti di velocità, accertato mediante l’impiego del nuovo dispositivo Telelaser True Speed, attualmente in dotazione sperimentale al Reparto, che consente un monitoraggio ancora più efficace della velocità dei veicoli in transito.

L’attività si inserisce nel più ampio piano di intensificazione dei controlli predisposto dall’Arma dei Carabinieri lungo il litorale Domizio, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, con l’obiettivo di prevenire incidenti stradali, contrastare fenomeni di illegalità diffusa e garantire condizioni di maggiore sicurezza per residenti e vacanzieri.

Come previsto dalla normativa vigente, sono state informate l’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa competenti. Si ricorda che, per le persone coinvolte nei procedimenti penali, vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.