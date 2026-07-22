Incidente alle spalle del cimitero di Villaricca, motociclista sbalzato sul parabrezza della Smart

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Poco dopo le 14 si è verificato un violento incidente stradale a Villaricca, all’incrocio tra via Adiacente Cimitero e Corso Italia. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate una Smart bianca e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista che, in seguito all’impatto, è stato sbalzato finendo sul parabrezza della vettura. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al giovane. Fortunatamente il ragazzo era cosciente, indossava regolarmente il casco e le sue condizioni, secondo quanto appreso, non destavano particolari preoccupazioni.

In stato di shock, invece, la giovane alla guida della Smart, rimasta coinvolta nell’incidente ma senza conseguenze fisiche. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si registrano vittime.

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