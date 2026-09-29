Controlli nei locali in via Petrarca, multe per illeciti e carenze igieniche

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Continuano i controlli sulla collina di Posillipo, precisamente via Petrarca è entrata nel mirino dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli. Questa notte, con la preziosa collaborazione di personale dell’ASL Napoli 1, i militari hanno ispezionato 5 attività commerciali. Due bar, un pub, un ristorante e una gastronomia. Per il primo bar, rilevate 11 non conformità. Una di queste per difformità planimetriche e una per requisiti igienico-strutturali carenti. Sospesa e sgomberata l’area esterna: 1000 euro la sanzione.

Sono stati otto i rilievi imposti al secondo bar, uno di questi è una non conformità per assenza di requisiti generali di igiene. Anche in questo caso il conto della sanzione arriva a 1000 euro. Ancora non conformità rilevate per un pub e un ristorante. Per il locale gastronomia, 5 rilievi di non conformità. Uno è per violazioni in materia di Haccp: 2mila euro le sanzioni.

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I controlli nei locali al Vomero

Nella giornata di domenica , la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Arenella e Vomero. In particolare, gli agenti del Commissariato Arenella, con la collaborazione di personale della Polizia Locale e dell’ASL NA 1 Centro, hanno controllato 10 esercizi commerciali. Nello specifico, nei confronti di due titolari sono state emesse 2 diffide per SCIA non conforme e per prescrizioni non rispettate; altre 3 attività commerciali, invece, sono state sanzionate per violazioni in materia di igiene, per mancanza di nulla osta di impatto acustico e per occupazione abusiva di suolo pubblico, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di oltre 3.000 euro. Infine, sono state contestate 7 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta.