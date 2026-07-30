Coprono le targhe nella Ztl con stampelle e teli mare, furbetti beccati a Salerno

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Nuovi episodi di targhe occultate per accedere alla Zona a traffico limitato del centro storico di Salerno sono stati segnalati nelle ultime settimane. Le immagini, raccolte da residenti, commercianti e passanti tra il 5 e il 17 luglio, mostrano due scooter con le targhe rese difficilmente leggibili attraverso oggetti posizionati nella parte posteriore dei mezzi.

Nel primo caso, immortalato in largo Giuseppe Ragno, nei pressi del varco Ztl di via Portacatena, uno scooter con a bordo due persone avrebbe avuto un telo mare sistemato in corrispondenza della targa, impedendone la visibilità. Nell’immagine si vedono il conducente e il passeggero vestiti con abbigliamento da spiaggia.

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Un secondo episodio riguarda una donna alla guida di uno scooter nel centro storico. Sul mezzo erano trasportate due stampelle e altri oggetti che, secondo quanto segnalato, avrebbero contribuito a coprire la targa posteriore. Le due segnalazioni si aggiungono ad altri casi già documentati nei mesi scorsi, con targhe nascoste attraverso diversi espedienti, tra cui giornali, cartoni, buste e altri materiali. Le immagini sono state raccolte nell’ambito delle segnalazioni dei cittadini sul fenomeno dei veicoli che attraversano la Ztl con targhe non leggibili, comportamento che può rendere difficoltosi i controlli e l’identificazione dei mezzi.