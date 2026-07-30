Si perfora la trachea dopo la caduta dal monopattino, bimba ricoverata al Santobono

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Una bambina di 8 anni è ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli dopo un grave incidente avvenuto nella serata di lunedì 27 luglio a Celle di Bulgheria, nel Salernitano. La piccola, mentre si trovava nel viale di casa con il suo monopattino, sarebbe caduta andando a impattare violentemente contro il manubrio, riportando una perforazione della trachea e un importante trauma toracico.

I primi soccorsi sono scattati immediatamente. La bambina è stata accompagnata all’ospedale di Vallo della Lucania, dove i medici l’hanno stabilizzata prima di disporne il trasferimento in eliambulanza al Santobono di Napoli. Attualmente è ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Secondo le informazioni disponibili, le sue condizioni restano serie ma si registrano segnali di miglioramento.

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Sulla dinamica dell’accaduto stanno svolgendo accertamenti i carabinieri. L’ipotesi al momento è quella di un incidente domestico. Stando a una prima ricostruzione, la bambina stava giocando con alcune coetanee nella strada antistante l’abitazione quando avrebbe perso il controllo del monopattino, cadendo e battendo con forza contro il mezzo e successivamente sull’asfalto.

La vicenda ha profondamente colpito la comunità di Celle di Bulgheria. I genitori della bambina, molto conosciuti in paese, stanno vivendo ore di grande apprensione: il padre gestisce un frantoio della zona, mentre la madre è originaria di Sapri. In queste ore numerosi cittadini stanno manifestando vicinanza alla famiglia, augurando alla piccola una pronta e completa guarigione.