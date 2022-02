Cuoca picchiata nel ristorante a Napoli, identificato e denunciato il suo aggressore

E’ un 49enne di Napoli l’uuomo che, venerdì scorso, ha aggredito una donna in un ristorante in pieno centro a Napoli. La ragazza era intervenuta per difendere la zia al bancone da un cliente arrabbiato per un ordine, a suo dire, sbagliato. Ma quest’ultimo prima ha molestato la ragazza, poi non contento l’ha anche con una testata in faccia, spaccandole il naso. Sono stati gli agenti del commissariato Montecalvario ad intervenire identificando e denunciando l’uomo: gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla madre del titolare la quale ha raccontato che, poco prima, un avventore aveva iniziato a inveire contro di lei per futili motivi e la nipote, anch’essa dipendente del locale, era intervenuta in sua difesa ed era stata colpita al volto dall’uomo. La ragazza è stata poi trasportata in ambulanza del 118 all’Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico con la rottura del setto nasale e 25 giorni di prognosi.