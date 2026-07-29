Rissa tra ragazzi e anziani a Grumo Nevano, c’è un arresto per tentato omicidio

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Alcuni ragazzini discutono con un gruppo di anziani a Grumo Nevano. Non è chiaro cosa abbia scatenato il parapiglia ma volano insulti e qualche spinta. Da un lato e dall’altro. Qualcuno grida, il vetro di un circolo dove alcuni grumesi attempati trascorrono i pomeriggi è stato spaccato. Sono stati quei ragazzi, dicono. E allora la rissa. Uno schiaffo, poi il caos. Un 18enne colpisce con una raffica di pugni un uomo.

Tentato omicidio a Grumo Nevano nella furiosa rissa

Un 70enne prova a separarli ma perde l’equilibrio. Finisce a terra, giusto in tempo per prendersi un calcio dritto in faccia.

Perde i sensi, batte la testa. Perde sangue e rimane immobile a terra. Una madre passa a pochi metri con la mano della figlia stretta. Quella scena non le viene risparmiata. Qualcuno chiama il 112. I carabinieri della stazione di Grumo Nevano ricostruiscono tutta la scena, trovano le telecamere e poi il giovane che ha sferrato quel calcio. Finirà in manette per tentato omicidio e poi in carcere. La vittima è in ospedale a Frattamaggiore, in prognosi riservata.

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Video della rissa a Grumo Nevano