Da Napoli ad Aversa per spacciare, 22enne beccato con droga e contanti

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La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 22enne originario della provincia di Napoli, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa, impegnati in un servizio di controllo del territorio nei comuni dell’agro aversano per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Il giovane è stato fermato mentre si aggirava con atteggiamento ritenuto sospetto. Durante la perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto un involucro contenente cocaina, nascosto nelle tasche dei pantaloni.

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Hashish e cocaina nascosti in casa

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare oltre 150 grammi di hashish, circa 10 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, due bilancini di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento della droga e circa mille euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio.

Gli accertamenti investigativi svolti negli uffici di polizia hanno inoltre permesso di ricostruire i contatti del 22enne con diversi acquirenti della sostanza stupefacente sequestrata. Al termine delle formalità di rito, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’arresto del giovane e il suo trasferimento presso la casa circondariale, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.