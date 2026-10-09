Da Scampia a Villaricca per spacciare, 18enne beccato sull’auto a noleggio

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Stanotte a Villaricca i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per droga il 18enne di Scampia, Gabriele Balbi. I carabinieri – impegnati in un servizio Alto impatto – hanno sorpreso il 18enne in compagnia di un altro uomo all’interno di un’auto presa a noleggio. I due stavano spacciando quando i carabinieri sono intervenuti.

Ne è nato un inseguimento, prima in auto e poi a piedi, poi terminato con l’arresto del 18enne. Il complice è riuscito a fuggire ma ha le ore contate. Durante la fuga i due aveva lanciato un borsello, poi recuperato. Al suo interno 16 grammi di cocaina già pronti per la vendita al dettaglio e la somma di 180 euro. L’arrestato è stato trasferito in carcere.

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