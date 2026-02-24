Da Tiziano Ferro a Olly, ospiti e scaletta della prima serata di Sanremo

PUBBLICITÀ

La 76esima edizione del Festival di Sanremo prende il via questa sera, martedì 24 febbraio 2026, dal palco del Teatro Ariston. La prima serata – trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.40 – vedrà esibirsi tutti e 30 gli artisti in gara. La conclusione è prevista intorno all’1.25.

Conduzione e apertura

A guidare la serata saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dall’attore turco Can Yaman, protagonista del remake Rai di Sandokan. Accanto a lui anche Kabir Bedi, storico interprete del celebre sceneggiato diretto da Sergio Sollima.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà la voce registrata di Pippo Baudo con il tradizionale saluto al pubblico dell’Ariston.

Gli ospiti

Super ospite musicale della serata sarà Tiziano Ferro, che celebrerà i 25 anni di Xdono, il brano che lo lanciò nel 2001. Nel corso del suo set ripercorrerà alcuni dei suoi maggiori successi e presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo Sono un grande, tratto dall’ultimo album.

Atteso anche Olly, vincitore dell’edizione 2025, che si esibirà subito dopo l’apertura.

Momento istituzionale con Gianna Pratesi, 105 anni, che renderà omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana, anniversario che ricorrerà il prossimo 2 giugno.

La scaletta dei 30 Big (ordine di esibizione)

Ditonellapiaga – Che fastidio! Michele Bravi – Prima o poi Sayf – Tu mi piaci tanto Mara Sattei – Le cose che non sai di me Dargen D’Amico – AI AI Arisa – Magica favola Luchè – Labirinto Tommaso Paradiso – I Romantici Elettra Lamborghini – Voilà Patty Pravo – Opera Samurai Jay – Ossessione Raf – Ora e per sempre J-Ax – Italia starter pack Fulminacci – Stupida sfortuna Levante – Sei tu Fedez & Masini – Male necessario Ermal Meta – Stella stellina Serena Brancale – Qui con me Nayt – Prima che Malika Ayane – Animali notturni Eddie Brock – Avvoltoi Sal Da Vinci – Per sempre sì Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Tredici Pietro – Uomo che cade Bambole di Pezza – Resta con me Chiello – Ti penso sempre Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta Leo Gassmann – Naturale Francesco Renga – Il meglio di me LDA e AKA7even – Poesie clandestine

Sistema di voto

Nel corso della prima serata voterà esclusivamente la Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Al termine verranno annunciate le cinque canzoni più votate, senza indicare l’ordine di classifica.

Collegamenti e DopoFestival

Ogni sera sono previsti collegamenti con la nave Costa Toscana e con il Suzuki Stage in piazza Colombo. Nella prima serata si esibirà Gaia, con la conduzione di Daniele Battaglia.

Al termine della diretta prenderà il via il DopoFestival dal Teatro del Casinò di Sanremo, condotto da Nicola Savino con Aurora Leone dei The Jackal, Federico Basso ed Enrico Cremonesi, insieme ai giornalisti accreditati.

Il Festival entra così nel vivo con una maratona musicale che promette spettacolo fino a notte fonda.