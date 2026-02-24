Da Tiziano Ferro a Olly, ospiti e scaletta della prima serata di Sanremo

La 76esima edizione del Festival di Sanremo prende il via questa sera, martedì 24 febbraio 2026, dal palco del Teatro Ariston. La prima serata – trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.40 – vedrà esibirsi tutti e 30 gli artisti in gara. La conclusione è prevista intorno all’1.25.
Conduzione e apertura
A guidare la serata saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dall’attore turco Can Yaman, protagonista del remake Rai di Sandokan. Accanto a lui anche Kabir Bedi, storico interprete del celebre sceneggiato diretto da Sergio Sollima.
Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà la voce registrata di Pippo Baudo con il tradizionale saluto al pubblico dell’Ariston.
Gli ospiti
Super ospite musicale della serata sarà Tiziano Ferro, che celebrerà i 25 anni di Xdono, il brano che lo lanciò nel 2001. Nel corso del suo set ripercorrerà alcuni dei suoi maggiori successi e presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo Sono un grande, tratto dall’ultimo album.
Atteso anche Olly, vincitore dell’edizione 2025, che si esibirà subito dopo l’apertura.
Momento istituzionale con Gianna Pratesi, 105 anni, che renderà omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana, anniversario che ricorrerà il prossimo 2 giugno.
La scaletta dei 30 Big (ordine di esibizione)
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Michele Bravi – Prima o poi
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Dargen D’Amico – AI AI
- Arisa – Magica favola
- Luchè – Labirinto
- Tommaso Paradiso – I Romantici
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Patty Pravo – Opera
- Samurai Jay – Ossessione
- Raf – Ora e per sempre
- J-Ax – Italia starter pack
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- Levante – Sei tu
- Fedez & Masini – Male necessario
- Ermal Meta – Stella stellina
- Serena Brancale – Qui con me
- Nayt – Prima che
- Malika Ayane – Animali notturni
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Leo Gassmann – Naturale
- Francesco Renga – Il meglio di me
- LDA e AKA7even – Poesie clandestine
Sistema di voto
Nel corso della prima serata voterà esclusivamente la Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Al termine verranno annunciate le cinque canzoni più votate, senza indicare l’ordine di classifica.
Collegamenti e DopoFestival
Ogni sera sono previsti collegamenti con la nave Costa Toscana e con il Suzuki Stage in piazza Colombo. Nella prima serata si esibirà Gaia, con la conduzione di Daniele Battaglia.
Al termine della diretta prenderà il via il DopoFestival dal Teatro del Casinò di Sanremo, condotto da Nicola Savino con Aurora Leone dei The Jackal, Federico Basso ed Enrico Cremonesi, insieme ai giornalisti accreditati.
Il Festival entra così nel vivo con una maratona musicale che promette spettacolo fino a notte fonda.