Danni dopo le ultime scosse di terremoto, evacuate 6 famiglie da una palazzina a Pozzuoli

L’ultimo sciame sismico fa emergere i primi danni alle infrastrutture in zona flegrea. Sul lungomare di Pozzuoli è stato infatti evacuato un edificio in cui vivono sei famiglie.

Qui sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e dell’ufficio tecnico del Comune.

In alcuni appartamenti i solai risultano danneggiati con abbassamenti dei pavimenti.

Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali, anche Polizia Municipale e Protezione Civile.

Proprio via Napoli è stata l’epicentro di numerose scosse di terremoto dello scorso pomeriggio e della notte. Alle spalle dell’edificio sgomberato è crollato parte del costone tufaceo. Tanta polvere e paura ma fortunatamente il distacco non ha provocato feriti.