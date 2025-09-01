PUBBLICITÀ
HomeCronacaDanni dopo le ultime scosse di terremoto, evacuate 6 famiglie da una...
CronacaCronaca locale

Danni dopo le ultime scosse di terremoto, evacuate 6 famiglie da una palazzina a Pozzuoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Danni dopo le ultime scosse di terremoto, evacuate 6 famiglie da una palazzina a Pozzuoli
Danni dopo le ultime scosse di terremoto, evacuate 6 famiglie da una palazzina a Pozzuoli
PUBBLICITÀ

L’ultimo sciame sismico fa emergere i primi danni alle infrastrutture in zona flegrea. Sul lungomare di Pozzuoli è stato infatti evacuato un edificio in cui vivono sei famiglie.

Qui sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e dell’ufficio tecnico del Comune.

PUBBLICITÀ

Danni dopo le ultime scosse di terremoto, evacuate 6 famiglie da una palazzina a Pozzuoli

In alcuni appartamenti i solai risultano danneggiati con abbassamenti dei pavimenti.

Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali, anche Polizia Municipale e Protezione Civile.

Proprio via Napoli è stata l’epicentro di numerose scosse di terremoto dello scorso pomeriggio e della notte. Alle spalle dell’edificio sgomberato è crollato parte del costone tufaceo. Tanta polvere e paura ma fortunatamente il distacco non ha provocato feriti.

Trema ancora la terra ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2.7

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati