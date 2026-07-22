Derubato delle carte di credito a Pozzuoli, festeggiava i 18 anni nel locale

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Si sarebbero sviluppate grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte le indagini che hanno consentito ai Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico di identificare il presunto autore del furto di un portafoglio e del successivo utilizzo indebito delle carte di pagamento appartenenti a un giovane partecipante a una festa di compleanno tenutasi in un locale situato a Pozzuoli.

L’episodio risale alla notte tra il 2 e il 3 luglio 2026. La vittima, un giovane di Santa Maria a Vico, aveva preso parte ai festeggiamenti per un diciottesimo all’interno di una struttura ricettiva dell’area flegrea. Solo al termine della serata si è accorto della scomparsa del proprio portafoglio, inizialmente ritenendo di averlo dimenticato a casa.

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Pochi minuti dopo, però, ha iniziato a ricevere sul proprio telefono le notifiche di alcune operazioni effettuate con le carte di credito custodite nel portafoglio. Tra queste, due pagamenti eseguiti presso un’area di servizio lungo la Tangenziale di Napoli e un ulteriore addebito relativo al pedaggio autostradale. Resosi conto di essere stato vittima di un furto, ha immediatamente provveduto al blocco di tutte le carte e, nella mattinata successiva, ha formalizzato la denuncia ai Carabinieri.

I controlli lungo la Tangenziale di Napoli

Nel portafoglio erano custoditi documenti personali, diverse carte di pagamento e 380 euro in contanti. Le indagini si sono concentrate immediatamente sull’acquisizione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dell’area di servizio dove erano stati effettuati i primi pagamenti fraudolenti. Contestualmente sono stati richiesti accertamenti anche alla società che gestisce la Tangenziale di Napoli per verificare il transito del veicolo utilizzato durante uno degli acquisti.

L’attività investigativa ha consentito di estrapolare i filmati dell’impianto di distribuzione carburanti, sottoposti successivamente alla visione della persona offesa. Quest’ultima ha riferito di riconoscere senza esitazione il soggetto ripreso dalle telecamere, indicando come presunto autore un cameriere che aveva prestato servizio durante la festa e che ricordava anche perché immortalato in un breve video realizzato nel corso della serata.

Beccato un 44enne di Pozzuoli

Ulteriori verifiche presso le banche dati hanno poi evidenziato la corrispondenza tra il veicolo ripreso dalle telecamere dell’area di servizio e quello intestato al soggetto individuato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’autovettura sarebbe la stessa utilizzata per effettuare il rifornimento di carburante pagato con una delle carte sottratte.

Determinante, infine, si è rivelato anche il video consegnato dalla vittima, registrato durante la festa, che avrebbe consentito agli investigatori di attribuire un’identità al soggetto ripreso successivamente presso il distributore di carburante. Al termine delle attività investigative, i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un 44enne di Pozzuoli, gravemente indiziato, allo stato degli atti e fatta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, dei reati di furto e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.