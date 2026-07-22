Incendio a Caivano, in fiamme un deposito abbandonato: nube visibile da chilometri

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Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato nella giornata di oggi il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) a seguito del vasto incendio divampato nel territorio di Caivano, in contrada Tavernola. Secondo quanto reso noto dalla Prefettura, le fiamme hanno interessato un deposito in stato di abbandono, all’interno del quale erano presenti prevalentemente vegetazione e materiale residuale. Al momento non si registrano persone ferite né abitazioni coinvolte dal rogo.

Per fronteggiare l’emergenza è stato disposto un imponente intervento dei Vigili del Fuoco, con cinque squadre operative e quattro autobotti impegnate nelle operazioni di spegnimento. Sul posto è presente anche la Polizia Locale, che sta garantendo l’assistenza ai soccorritori e la gestione della viabilità nelle zone circostanti. La Prefettura ha inoltre precisato che la Strada Statale 87 non è stata interessata dall’incendio e che il traffico procede regolarmente, senza particolari disagi.

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Una volta concluse le operazioni di spegnimento, spetterà all’ARPAC valutare l’eventuale necessità di effettuare monitoraggi sulla qualità dell’aria per verificare possibili conseguenze ambientali e accertare l’assenza di rischi per la salute pubblica. L’evoluzione della situazione è costantemente seguita dalle autorità competenti, mentre proseguono le attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.