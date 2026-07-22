Terribile lutto in provincia di Napoli, Francesco Sirabella muore a 33 anni

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A Casamicciola Terme è il giorno del dolore per la prematura scomparsa di Francesco Sirabella, morto a soli 33 anni. La notizia ha profondamente colpito l’intera comunità isolana, tanto che nella serata di ieri sono stati annullati, in segno di rispetto verso la famiglia, i tradizionali fuochi d’artificio previsti nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Maria Maddalena. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore. Tra i più sentiti quello dell’ASD Tennis Club Ischia Lido, società della quale Francesco faceva parte come atleta.

“Gli Amici dell’ASD ‘Tennis Club Ischia Lido’ si stringono profondamente addolorati attorno alla famiglia Sirabella per la prematura e improvvisa scomparsa dell’atleta e caro amico Francesco. Un dolore immenso che lascia un vuoto incolmabile in tutto il nostro circolo e nei cuori di chi ha condiviso con lui la passione per lo sport e momenti indimenticabili. Ciao Francesco, continuerai a giocare nei nostri ricordi”. Il messaggio del circolo sportivo si aggiunge ai tanti attestati di vicinanza e affetto rivolti alla famiglia Sirabella in queste ore di profondo dolore.

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