Distrutto il chiosco di Anthony Sansone a Casoria, ‘Macrezucchr’: “Tutta cattiveria e gelosia” 

“Sono le otto e trenta del mattino e guardate: tutto distrutto“. Così Anthony Sansone, alias “Macrezucchr“, uno dei più conosciuti venditori di spiga su TikTok fa sapere che il suo chiosco è stato “buttato giù”. Situato a Casoria Anthony si è subito fatto notare nella “guerra delle spighe“. Noto ai più con il nome di ‘macrezucchr’ poiché quando mostra la qualità delle sue spighe esordisce con “ma cos’è zucchero?, da qui il soprannome.

Lo sfogo di Anthony Sansone

Questa mattina Anthony si è recato presso il suo chioschetto ma una volta arrivato lo spettacolo trovato non era dei migliori. Notevolmente scosso dallo stato in cui è stato ridotto il suo chiosco Anthony mostra i danni fatti. “E’ la cattiveria, la gelosia” così ‘macrezucchr ‘ commenta il “dispetto” fattogli. Assi rotte e piani scollati, il giovane mostra come basta toccare i vari pezzi per staccarli completamente. Il chiosco di macrezucchr, come mostra lo stesso Anthony, è ormai tutto da rifare.

“Io sono allibito, siete proprio cattivi” così commenta l’accaduto il giovane Anthony, che a fine video saluta i suoi follower con gentilezza ma amaro in bocca. Non è stato dicerto un buongiorno il suo, però macrezucchr può di certo contare sulle parole di chi lo supporta. Tanti suoi follower infatti tra i commenti del TikTok hanno mostrato solidarietà al giovane e molti hanno cercato di trovare i colpevoli interrogando il vicinato. Tra i commenti non manca però chi non crede alle parole di Anthony e lo accusa di aver mentito. “Mi avete rotto tutto ma io a chi do fastidio?” così scrive macrezucchr sul video, pubblicato all’incirca un ora, ma che fa ha già ottenuto 31mila visualizzazioni.