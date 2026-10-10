Dolore ai funerali di Salvatore Calignano, la moglie colta da malore in chiesa

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Una chiesa semivuota, il dolore straziante della famiglia e una tragedia sul lavoro che continua a sollevare interrogativi. Si sono svolti venerdì 9 ottobre, nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella, nel Casertano, i funerali di Salvatore Calignano, l’operaio edile di 61 anni morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano. Una cerimonia segnata dalla commozione, durante la quale la moglie Carmela, distrutta dal dolore, è stata colta da un malore.

A stringersi attorno alla donna le figlie Giusy e Valeria, in lacrime davanti alla bara del padre. Una famiglia devastata dalla perdita di Salvatore, morto il 3 ottobre all’ospedale di Giugliano, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo l’incidente avvenuto il giorno precedente. All’esterno della chiesa, al termine della funzione, un lungo applauso ha accompagnato l’ultimo saluto all’operaio.

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L’omelia del vescovo: «La vita deve avere il primato su tutto»

A celebrare i funerali è stato il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, che durante l’omelia ha rivolto parole di vicinanza alla famiglia, invitando la comunità a riflettere sul valore della vita e sulla necessità di una solidarietà concreta.

«Essere solidali vuol dire essere uniti, forti. Nella solidarietà non c’è bisogno di dire parole di consolazione. Il dolore non si addormenta, non si anestetizza in nessuna forma. E di fronte al dolore non ci sono parole. C’è bisogno di rimanere in silenzio: silenzio che è sinonimo di fratellanza e vicinanza», ha detto il vescovo.

Poi un passaggio diretto sul valore della vita umana e sulle responsabilità della società: «Essere consapevoli che la speranza di vivere meglio ci rende fratelli ci farebbe essere più attenti alle vite degli altri. Non siamo fratelli soltanto davanti alle fragilità. La vita di ciascuno di noi deve avere il primato su tutto».

Spinillo ha quindi richiamato l’attenzione sul significato del lavoro, che non può diventare una minaccia per chi lo svolge: «Non è esatto dire che si è caduti perché vittime sul lavoro. Il lavoro ha una dimensione positiva, dà all’uomo la possibilità di essere creativo, di sviluppare le proprie potenzialità. Il lavoro non può essere il padrone crudele che distrugge la vita di coloro che lo attivano, ma sono le nostre condizioni e il modo in cui lo capitalizziamo che fanno la differenza».

Infine, l’appello che ha segnato l’omelia: «Qui c’è la vera salvezza, nell’essere attenti alle vite degli altri. E nel dolore silenzioso dobbiamo far crescere un’umanità nuova, attenta, solidale. Chiediamo perdono a Salvatore, quindi, per non essere stati attenti alla sua vita. Oggi è il giorno del dolore di tutta la società e siamo qui perché la spiritualità deve essere vicinanza vissuta».

La chiesa quasi vuota e il dolore della famiglia

A colpire durante le esequie è stata anche la scarsa partecipazione. I banchi della chiesa sono rimasti in gran parte vuoti, un’immagine che ha suscitato amarezza e interrogativi sulla capacità della comunità di stringersi attorno a chi perde la vita mentre lavora.

Un’assenza che si contrappone al dolore composto dei familiari, costretti a fare i conti con una perdita improvvisa e devastante. Per la moglie e le figlie di Salvatore, il momento dell’ultimo saluto si è trasformato in una prova durissima, segnata dalle lacrime e dal malore accusato dalla donna durante la cerimonia.

La caduta dal tetto e le indagini

Salvatore Calignano è morto il 3 ottobre all’ospedale di Giugliano, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo l’incidente avvenuto il giorno precedente in un capannone nella zona industriale di Caivano. L’operaio era precipitato dal tetto mentre stava lavorando.

Gli accertamenti medico-legali hanno rilevato lesioni compatibili con una caduta dall’alto, da un’altezza stimata in circa otto metri. La Procura di Napoli Nord indaga per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità, comprese quelle relative alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.

Mentre proseguono le indagini, le parole del vescovo riportano al centro una questione che riguarda l’intera società: la necessità di garantire che il lavoro non si trasformi in una condanna e che la vita di ogni lavoratore venga tutelata prima di qualsiasi interesse economico.