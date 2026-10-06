Dolore in Costiera per Dario Crotti, il 20enne è morto dopo l’incidente in scooter

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Stava tornando a casa a Sant’Agnello. Dario Crotti è uscito fuori strada, finendo sull’asfalto ed è morto in pochi secondi. I carabinieri, questa notte poco prima delle due, in via Nastro d’Argento all’altezza del civico 10 per un incidente stradale.

Poco prima e per cause in corso di accertamento il 20enne Dario Crotti di Sant’Agnello perdeva il controllo dello scooter Sim 125 cc sul quale viaggiava uscendo fuori strada. Aperta un’inchiesta della Procura di Torre Annunziata. Sequestrato lo scooter. La salma, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l’autopsia.

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Incidente sull’autostrada del Mediterraneo in Campania, c’è una vittima

Ieri pomeriggio un altro incidente è avvenuto lungo l’autostrada del Mediterraneo, nel territorio di Campagna, dove un’auto si è scontrata con un camion mentre percorreva la carreggiata in direzione nord. Lo schianto è avvenuto poco prima di una galleria. Ad avere la peggio è stato il passeggero della vettura, Lorenzo Tammone che è deceduto a causa delle gravi conseguenze riportate nell’impatto. La persona che si trovava alla guida dell’auto, invece, non avrebbe riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i volontari della pubblica assistenza Vopi.