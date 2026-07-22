Dramma a Ischia, Vincenzo si accascia in strada e muore: fatale un malore

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È morto Vincenzo Scritturale, 66 anni, l’autista Eav che nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto. Quella che inizialmente era sembrata una conseguenza di un incidente stradale si è rivelata una tragedia che ha lasciato sgomenta l’intera comunità isolana. Lo riporta Il Mattino.

L’uomo stava tornando a Casamicciola, dove si era recato per raggiungere la sua abitazione danneggiata dal terremoto del 2017, quando ha accusato il malore lungo il rettilineo del Castiglione. L’allarme aveva fatto scattare immediatamente i soccorsi, con l’intervento dei sanitari del 118, dei Carabinieri della Compagnia di Ischia e dei Vigili del Fuoco. Trasportato in ospedale, le sue condizioni avevano inizialmente lasciato intravedere un possibile miglioramento, ma nelle ore successive il quadro clinico è peggiorato fino al decesso.

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La notizia ha suscitato grande dolore sull’isola, dove Scritturale era molto conosciuto per il suo lavoro di autista Eav e per il suo forte legame con la comunità. Uomo di fede e devoto alla Madonna Addolorata, dopo il sisma del 2017 si era impegnato personalmente per salvare quanto possibile della chiesa del Purgatorio, gravemente danneggiata dal terremoto. Lascia la moglie, due figlie e i fratelli. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia per accertare con precisione le cause della morte.