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A due mesi dalla sua assoluzione torna in carcere Ugo Cucarano, 26enne di Fuorigrotta. Ad arrestarlo nuovamente gli agenti del commissariato San Paolo che, nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, hanno rinvenuto 22 grammi di hashish. Ragione per cui Cucarano è finito nuovamente in manette con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Droga a Fuorigrotta, torna di nuovo dentro Ugo Cucarano

Nel luglio scorso il giovane era stato assolto dall’accusa di aver violato i domiciliari grazie alle argomentazioni del suo legale, l’avvocato Francesca Landolfi, che aveva fatto riferimento ad una recente sentenza della Cassazione su un caso simile.

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Come ribadito dal legale, l’essersi allontanato di poco dal domicilio di Fuorigrotta dal secondo piano a piano terra, era bastato all’imputato per evitare la condanna. Sarebbe scattata invece nel caso fosse stato bloccato fuori o lontano dall’edificio. Cucarano era stato arrestato due giorni prima sempre dagli uomini del commissariato San Paolo nei pressi dell’ingresso del palazzo in cui risiede.

I poliziotti lo avevano riconosciuto e sono intervenuti, sapendo della sua condizione di detenuto agli arresti domiciliari. Era scattata a suo carico l’accusa di evasione e come sempre in casi del genere, il processo davanti al giudice monocratico terminato poi con l’assoluzione.