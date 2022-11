Coca dal Sud America, arrivano le condanne per il gruppo Criscuolo

Ognuno aveva un ruolo ben specifico. C’era chi coordinava tutto, chi aveva il ruolo di capo promotore, chi si occupava di vendere le dosi, chi di importare la coca dall’estero in Italia. Era un’organizzazione ben precisa e dettagliata quella sgominata nei mesi scorsi che portò sotto inchiesta 23 persone. La coca veniva importata dal Sud America, lavorata in un laboratorio a Marano e poi venduta nelle piazze di Napoli, in particolare Capodimonte, Secondigliano e Quartieri Spagnoli. A capo del gruppo c’era Vincenzo Criscuolo, ritenuto dagli inquirenti il “capo, promotore e finanziatore dell’organizzazione dedita all’importazione cli cocaina dall’estero – dal Perù, dal Brasile e dalla Spagna – all’acquisto, altresì, da altri grossisti italiani – Esposito Francesco e Tarantino Alfredo, Bartiromo Simone e Merolla Roberto, Canfora Alessandro ed altri – alla successiva lavorazione e commercializzazione nel territorio partenopeo, ad acquirenti fidelizzati ed occasionali”. Ieri è arrivata la condanna in abbreviato per i membri della holding con alcune sorprese come quella riguardante Vittorio Cuzzaniti che a fronte di un’iniziale richiesta di 11 anni ne ha rimediati nove: Cuzzaniti era difeso dall’avvocato Luca Gili. Male invece è andata a Criscuolo che ha rimediato una condanna a 20 anni.