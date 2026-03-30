Droga e armi per la Vanella Grassi, scarcerato Cristian Illiano

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Scarcerato. Nonostante le pesanti accuse a suo carico. Questa la decisone presa dal gip del tribunale di Napoli per Cristian Illiano, arrestato lo scorso anno nel lotto P di Scampia. Accolta in pieno l’istanza presentata dal suo legale, l’avvocato Angelo De Falco, che ha ottenuto l’attenuazione della misura cautelare per il suo assistito con concessione dei domiciliari.

Illiano era stato arrestato nel maggio dello scorso anno in un basso con i poliziotti che lo bloccarono con un’arma clandestina calibro 45 e munizioni, 40 grammi di eroina, circa 15 grammi di cocaina oltre a materiale per taglio e conservazione.

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Secondo gli investigatori si trattava di un deposito riferibile alla Vanella Grassi. Il giovane era inoltre recidivo specifico e infatti lo scorso gennaio ha rimediato condanna a 5 anni di reclusione. Condanna che però non ha scalfito la linea della difesa riuscita ad ottenere i domiciliari.