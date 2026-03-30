PUBBLICITÀ
HomeCronacaDroga e armi per la Vanella Grassi, scarcerato Cristian Illiano
CronacaCronaca locale

Droga e armi per la Vanella Grassi, scarcerato Cristian Illiano

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Droga e armi per la Vanella, scarcerato Cristian Illiano
Droga e armi per la Vanella, scarcerato Cristian Illiano
PUBBLICITÀ

Scarcerato. Nonostante le pesanti accuse a suo carico. Questa la decisone presa dal gip del tribunale di Napoli per Cristian Illiano, arrestato lo scorso anno nel lotto P di Scampia. Accolta in pieno l’istanza presentata dal suo legale, l’avvocato Angelo De Falco, che ha ottenuto l’attenuazione della misura cautelare per il suo assistito con concessione dei domiciliari.

Illiano era stato arrestato nel maggio dello scorso anno in un basso con i poliziotti che lo bloccarono con un’arma clandestina calibro 45 e munizioni, 40 grammi di eroina, circa 15 grammi di cocaina oltre a materiale per taglio e conservazione.

PUBBLICITÀ

Secondo gli investigatori si trattava di un deposito riferibile alla Vanella Grassi. Il giovane era inoltre recidivo specifico e infatti lo scorso gennaio ha rimediato condanna a 5 anni di reclusione. Condanna che però non ha scalfito la linea della difesa riuscita ad ottenere i domiciliari.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati