Droga e smartphone scovati negli slip dei detenuti di Secondigliano

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Cocaina, hashish, un bilancino per pesare le dosi di droga e ben 8 cellulari, tra micro cellulari e smartphone, due addirittura nascosti negli slip da due detenuti, sono stati trovati nel carcere di Secondigliano durante una perquisizione eseguita sotto il coordinamento del comandante della Polizia Penitenziaria dell’istituto penale Gianluca Colella. Una busta contenente polvere bianca, infine, anche questa trovata durante le ispezioni, sarà sottoposta alle analisi della polizia scientifica.

La denuncia della polizia penitenziaria

“Complimenti al comando di polizia penitenziaria del carcere di Secondigliano“, commentano il presidente dell’ Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio: “ancora una volta la polizia penitenziaria ha dimostrato grande professionalità e capacità operativa, rafforzando la determinazione di garantire un ambiente carcerario sicuro e legale”.

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“Oramai non c’è dubbio che la polizia penitenziaria combatte una guerra quotidiana nelle carceri – sottolineano i due sindacalisti – con continui tentativi anche attraverso raffinati stratagemmi, di introdurre droga e cellulari nelle carceri mettendo a rischio la sicurezza degli istituti del personale”.

Per Moretti e Auricchio, “servono urgentemente sistemi tecnologicamente avanzati, come i jammer, gli inibitori di segnale telefonico, e un sistema anti droni, per non consentire, specie alla criminalità organizzata, di avere contatti con l’esterno: a Secondigliano rispetto al deficit di organico e al piano ferie in atto si riesce con grande spirito di sacrificio a mantenere l’ordine e la sicurezza interna”.