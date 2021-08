Due feriti per colpi d'arma da fuoco nel Napoletano: "Ci volevano rapinare"

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata indagano sul ferimento di due persone che hanno dichiarato di essere vittime di tentativi di rapina, avvenuti comunque in luoghi e momenti diversi. Il primo caso è riferito all’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia di un uomo di 36 anni residente a Torre Annunziata, giunto al nosocomio stabiese a seguito di una ferita d’arma da fuoco alla gamba sinistra.

La vittima ha dichiarato ai militari dell’Arma di essere rimasto vittima di una tentata rapina in via Garibaldi, nel rione Provolera di Torre Annunziata. Dopo le cure del caso, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Attorno alle 2.15, presso lo stesso ospedale, si è poi presentato un giovane di 20 anni di Boscoreale: presentava una ferita al gluteo provocata da un colpo di arma da fuoco. Anche in questo caso, sempre secondo quanto riferito agli inquirenti, si tratterebbe di una tentata rapina subita stavolta a Boscoreale, in viale Villa Regina. Per lui venti i giorni di prognosi. Per entrambi i casi, dinamica e veridicità dei fatti sono ancora tutte da chiarire e in tal senso indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata.