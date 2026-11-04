Thilak Rosa investito sul Ponte della Sanità, giovedì l’autopsia

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Un primo investimento da parte di uno scooter, poi un secondo mezzo che lo avrebbe travolto mentre era già a terra, senza che nessuno dei due conducenti si fermasse a prestare soccorso. È questa la ricostruzione finora emersa della tragedia costata la vita a Thilak Rosa, cittadino srilankese morto nelle prime ore del mattino di sabato 24 ottobre, mentre attraversava via Santa Teresa degli Scalzi, sul Ponte Maddalena Cerasuolo, conosciuto come Ponte della Sanità.

La vicenda arriva ora a un passaggio fondamentale: domani, giovedì 5 novembre, è fissato il conferimento dell’incarico per gli accertamenti autoptici disposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Gli esami dovranno chiarire le cause della morte e fornire elementi utili a ricostruire la successione degli impatti e le rispettive conseguenze.

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La famiglia ha affidato la tutela civilistica e risarcitoria allo Studio Legale Angelo Melone, punto di riferimento nazionale nella responsabilità professionale medica e nella gestione di grandi sinistri, macrolesioni ed eventi mortali. L’assistenza nel procedimento penale è affidata all’avvocato Ciro Della Torre.

Lo Studio Melone, che opera su tutto il territorio italiano ed è stato selezionato da Forbes Italia in più edizioni dello speciale dedicato alle eccellenze del mondo legale e della consulenza, ha predisposto un’assistenza multidisciplinare per approfondire gli aspetti medico-legali e tecnici della vicenda e tutelare i familiari della vittima.

L’avvocato Angelo Melone ha nominato il dott. Mariano Paternoster, esperto in medicina legale, quale consulente di parte per seguire gli accertamenti autoptici. Ha inoltre incaricato il consulente Michele Dores di effettuare una ricostruzione cinematica del sinistro, indispensabile per analizzare la sequenza degli investimenti e il ruolo dei mezzi coinvolti.

I consulenti nominati dalla Procura sono il dott. Pasquale Mascolo, medico legale, e il dott. Oscar Nappi, anatomopatologo. Il conferimento dell’incarico è previsto per le ore 13:30 presso gli uffici della Procura di Napoli.

Nel frattempo, le indagini hanno consentito di identificare il motociclista ritenuto coinvolto nel primo investimento, sottoposto agli arresti domiciliari, secondo quanto riportato dagli organi di informazione. Proseguono gli accertamenti sul secondo mezzo, indicato nelle prime ricostruzioni come un furgone, e sull’identificazione del suo conducente. La precisa dinamica dell’accaduto e le singole responsabilità restano oggetto delle investigazioni delle autorità competenti.

Sul Ponte della Sanità, nel luogo della tragedia, fiori, messaggi e una targa ricordano Thilak. Lavorava come collaboratore domestico presso famiglie dei Colli Aminei: la sua morte ha profondamente colpito le persone che lo conoscevano e la comunità srilankese di Napoli, che si stringe attorno ai suoi familiari.

A piangerlo sono la moglie, il figlio che vive in Australia e sta svolgendo le pratiche necessarie per raggiungere l’Italia, i genitori, i fratelli e le sorelle. Un dolore che unisce familiari lontani e una comunità che attende risposte su quanto accaduto.

Come segno concreto di vicinanza alla famiglia e alla comunità srilankese, lo Studio Legale Angelo Melone si farà carico delle spese per il rimpatrio della salma in Sri Lanka, una volta conclusi gli accertamenti e ottenute le necessarie autorizzazioni.

L’impegno dello Studio e dei professionisti incaricati è volto a fare piena luce sulla tragedia e ad accompagnare la famiglia nel percorso di accertamento dei fatti e di tutela dei propri diritti.