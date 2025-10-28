È morto Carlo Ricchetti, l’ex calciatore della Salernitana aveva 55 anni

PUBBLICITÀ

È scomparso a 55 anni Carlo Ricchetti, ex centrocampista della Salernitana e protagonista della storica promozione in Serie A guidata da Delio Rossi alla fine degli anni ’90.

In una nota diffusa sul sito ufficiale, il club granata ha espresso il proprio cordoglio per “la prematura scomparsa di Carlo Ricchetti”, condividendo “l’immenso dolore della moglie Antonella, dei figli, di tutta la famiglia e dei tanti compagni di squadra con il cavalluccio sul petto nelle 157 partite disputate tra il 1993 e il 1998”.

Nel ricordo della società, Ricchetti viene descritto come “un uomo mite, buono e riservato fuori dal campo e campionissimo sul terreno di gioco”. In maglia granata aveva segnato 25 gol, contribuendo da protagonista alle promozioni in Serie B nel 1994 e in Serie A nel 1998. Dopo il ritiro, aveva intrapreso la carriera da allenatore, iniziando nel settore giovanile della Salernitana nella stagione 2005/06, per poi entrare negli staff tecnici degli ex compagni Roberto Breda e Mirko Cudini.

La Salernitana conclude il suo messaggio con parole di profonda riconoscenza: la figura di Carlo Ricchetti “resterà indelebile nella storia granata”.