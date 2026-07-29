Elettricità e acqua al campo rom di Giugliano, riunione in Prefettura per i riallacci

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Si è svolta il 28 luglio a palazzo di Governo una riunione, convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per l’esame delle problematiche legate agli insediamenti Rom presenti nel comune di Giugliano. All’incontro hanno partecipato il sindaco, i rappresentanti della Città Metropolitana di Napoli, dell’Enel, della Conferenza Episcopale della Campania per la questione Rom e Migrantes, l’Associazione 21 Luglio e le forze dell’ordine.

Acqua e energia elettrica per i residenti del Campo rom di Giugliano

“In relazione al campo Rom presente nella Zona Asi – si spiega in una nota – sono stati richiesti aggiornamenti in merito alle attività finalizzate al ripristino dei servizi essenziali quali la fornitura di acqua potabile e della energia elettrica per i residenti. Per quanto riguarda la fornitura idrica, il Comune ha riferito di essere in attesa del potenziamento della rete da parte del Consorzio ASI. Nel frattempo, l’erogazione dell’acqua è garantita dal comune mediante autobotti garantite due volte a settimana, fino al ripristino del flusso ordinario”.

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Per la fornitura di energia elettrica, a seguito delle interlocuzioni con E – Distribuzione, “è stato stabilito che il Comune provvederà, tramite la società Hera Comm S.p.A., a richiedere un gruppo di misura. Una volta ottenuta la fornitura, sarà possibile procedere con gli interventi necessari per la somministrazione dell’energia elettrica alle singole utenze, dei quali il Comune di impegna a valutare tempestivamente la fattibilità. Nelle more dell’attivazione della fornitura, il Comune si impegna a individuare soluzioni tecniche sicure che consentano il collegamento dal contatore a un punto di erogazione dell’energia elettrica per ciascun modulo. Tutti i soggetti interessati hanno assicurato il massimo impegno affinché le procedure si concludano nel più breve tempo possibile“.

Il Piano di Azione Locale per il campo rom

Relativamente al campo Rom sito in zona Carrafiello, nel corso della riunione: “Sono stati illustrati gli aggiornamenti sul percorso di superamento dell’insediamento. In tale sede è stato ricordato che il Comune ha formalizzato, nello scorso mese di maggio, mediante apposita deliberazione, l’adozione del Piano di Azione Locale finalizzato al superamento del campo. È stata altresì adottata una delibera di indirizzo sull’utilizzo del finanziamento per i campi estivi comunali, destinando il 10% dei posti messi a disposizione, a minori di etnia rom, al fine di garantire la continuità del percorso educativo e dell’integrazione sociale anche durante la sospensione delle attività scolastiche. Il tavolo istituzionale resta attivo per monitorare l’attuazione degli impegni assunti e l’avanzamento delle iniziative programmate“.