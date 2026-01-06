Epifania di pioggia a Napoli, le previsioni meteo per oggi

PUBBLICITÀ

Meteo Napoli, martedì 6 gennaio: piogge e cielo coperto per tutta la giornata

A Napoli la giornata di martedì 6 gennaio sarà caratterizzata da condizioni di maltempo. Sono previsti rovesci di lieve o media intensità già a partire dalle prime ore del mattino, con cielo coperto e piogge intermittenti che accompagneranno la città fino alla notte.

Le temperature percepite si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo, oscillando tra una minima di 11 gradi e una massima di 15 gradi. Il mare si presenterà poco mosso, mentre i venti soffieranno con intensità moderata, fino a 8 nodi.

Una giornata quindi all’insegna dell’instabilità, con precipitazioni sparse e cielo nuvoloso, che renderanno necessario munirsi di ombrello per chi si sposterà in città.