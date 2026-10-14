Esce per un permesso di lavoro, detenuto non rientra a Carinola

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La polizia penitenziaria e le forze dell’ordine sono impegnate da martedì pomeriggio nelle ricerche di un detenuto uscito dal carcere di Carinola per recarsi a lavorare in una colonia agricola, e non più rientrato. Il giovane rom è stato arrestato il 13 febbraio del 2024: è accusato di rapina in concorso e tentato omicidio. Il fine pena era stato fissato per il 31 maggio 2029.

“La polizia penitenziaria svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza collettiva e per il funzionamento del sistema penitenziario – commentano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, rispettivamente presidente e segretario regionale dell’Uspp – ma tale ruolo deve essere sostenuto con strumenti adeguati, personale sufficiente e disposizioni operative chiare”. “Gli agenti – concludono i due sindacalisti – non possono essere lasciati soli ad affrontare criticità complesse: a Carinola sono anni che la pianta organica va rinforzata visto che mancano all’appello ben quaranta agenti“.

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