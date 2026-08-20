Esplode una bomba a Brusciano: danni a un’abitazione, indagini in corso

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Paura ieri a Brusciano, dove una bomba carta è esplosa in via Roma, all’altezza del civico 50. L’episodio ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione, giunti sul posto per effettuare i primi accertamenti.

L’esplosione ha provocato lievi danni alla porta-finestra di un’abitazione. Fortunatamente non si registrano feriti.

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I militari hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e soprattutto per chiarire la matrice dell’esplosione. Al momento non è stata individuata l’identità della persona o delle persone che avrebbero posizionato l’ordigno.

Gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti utili a raccogliere elementi che possano consentire di risalire agli autori e comprendere il possibile movente del gesto.

Non si esclude che possano rivelarsi utili anche eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire indicazioni sugli spostamenti avvenuti prima dell’esplosione.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per fare piena luce sull’episodio.