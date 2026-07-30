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Esplosione a Messina, sventrata una palazzina: cinque feriti gravi, ci sono dispersi

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Esplosione a Messina, sventrata una palazzina: cinque feriti gravi, ci sono dispersi
Esplosione a Messina, sventrata una palazzina: cinque feriti gravi, ci sono dispersi
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A Messina un’esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città, nel primo pomeriggio di oggi. Alcune persone sono state ricoverate al Policlinico: i feriti, a quanto pare, sarebbero almeno cinque, uno dei quali più grave. I vigili del fuoco, al lavoro per i soccorsi, cercano anche sei dispersi sotto le macerie. Il procuratore di Messina si è recato sul luogo del crollo anticipando che sarà aperta un’inchiesta per capire le cause del crollo.

Esplosione a Messina, sventrata una palazzina: cinque feriti gravi, ci sono dispersi

Il crollo della palazzina, secondo il sindaco di Messina, Federico Basile, “sarebbe stato causato dall’esplosione di una bombola di gas”. Il primo cittadino ha fatto sapere che sono sul posto “i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, la polizia municipale e i servizi di emergenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area”.

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I vigili del fuoco sono in azione nel quartiere Pistunina dove è crollata parte di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni. Si cercano i dispersi, mentre diverse persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. All’origine del crollo potrebbe esserci l’esplosione di una bombola di gas, ha riferito il sindaco Federico Basile

Al pianterreno sarebbero stati in corso lavori di manutenzione al pianterreno della palazzina. L’edificio parzialmente crollato ospita alcune abitazioni, un supermercato e un’altra attività commerciale.

“Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Mi sono allontanata, ma sono ancora sconvolta”. Così una donna di 40 anni che si trovava nel negozio al pianterreno poco prima che il palazzo crollasse.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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