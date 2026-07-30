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A Messina un’esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città, nel primo pomeriggio di oggi. Alcune persone sono state ricoverate al Policlinico: i feriti, a quanto pare, sarebbero almeno cinque, uno dei quali più grave. I vigili del fuoco, al lavoro per i soccorsi, cercano anche sei dispersi sotto le macerie. Il procuratore di Messina si è recato sul luogo del crollo anticipando che sarà aperta un’inchiesta per capire le cause del crollo.

Esplosione a Messina, sventrata una palazzina: cinque feriti gravi, ci sono dispersi

Il crollo della palazzina, secondo il sindaco di Messina, Federico Basile, “sarebbe stato causato dall’esplosione di una bombola di gas”. Il primo cittadino ha fatto sapere che sono sul posto “i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, la polizia municipale e i servizi di emergenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area”.

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I vigili del fuoco sono in azione nel quartiere Pistunina dove è crollata parte di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni. Si cercano i dispersi, mentre diverse persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. All’origine del crollo potrebbe esserci l’esplosione di una bombola di gas, ha riferito il sindaco Federico Basile

Al pianterreno sarebbero stati in corso lavori di manutenzione al pianterreno della palazzina. L’edificio parzialmente crollato ospita alcune abitazioni, un supermercato e un’altra attività commerciale.

“Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Mi sono allontanata, ma sono ancora sconvolta”. Così una donna di 40 anni che si trovava nel negozio al pianterreno poco prima che il palazzo crollasse.