Evade dagli arresti domiciliari al Rione Traiano: “Sto buttando la spazzatura”

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Un uomo di 56 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri della stazione di Rione Traiano per evasione dagli arresti domiciliari. Sottoposto alla misura della detenzione domiciliare in esecuzione di una pena disposta dalla procura di Napoli e dal locale tribunale di sorveglianza, l’uomo di origine beneventane avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione in via Giustiniano.

Sono le 19, invece, e una pattuglia dell’Arma impegnata in un controllo domiciliare di routine lo ha notato fuori dal cancello del condominio, in compagnia di un secondo uomo di 34 anni originario di Napoli e residente a Pozzuoli. Fermato dai militari, il 56enne ha giustificato la propria presenza all’esterno dell’abitazione dicendo di dover gettare la spazzatura. Una spiegazione che non ha retto ai successivi accertamenti dei carabinieri che hanno arrestato il 56enne che ora è in attesa del giudizio.

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