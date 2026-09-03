Lutto a MasterChef: è morta Ilenia Bazzacco, finalista della prima edizione

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È morta a 54 anni Ilenia Bazzacco, conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato alla prima edizione italiana di MasterChef, nella quale conquistò il terzo posto. Da tre anni combatteva contro un tumore ovarico.

Lascia il marito Marco e i due figli, Riccardo e Andrea, gemelli nati nel 1998.

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Il ricordo del marito

A ricordarla è stato proprio il marito, che al Gazzettino ha raccontato la personalità e le tante passioni della moglie.

«Ilenia era una donna vulcanica. Qualsiasi cosa facesse, riusciva a portarla a un livello altissimo, ma senza ostentazione, con una naturalezza che lasciava quasi disarmati – racconta al Gazzettino il marito Marco -. Era così in cucina, ma anche in tutte le passioni che incontrava lungo la strada. Era una fuoriclasse, ma non si è mai sentita tale».

La cucina aveva rappresentato una parte centrale della sua vita. Dopo l’esperienza a MasterChef nel 2011, Ilenia Bazzacco aveva continuato a coltivare la sua grande passione, arrivando anche alla televisione. Per sette anni aveva condotto su 7Gold il programma “2 chiacchiere in cucina”.

Il marito ha poi ricordato il suo carattere semplice e il profondo legame con la famiglia.

«Non si è mai montata la testa. Amava definirsi una casalinga e ne era orgogliosa – dice ancora il marito -. È stata una mamma eccezionale, una moglie straordinaria, una zia presente. Aveva una curiosità inesauribile: studiava giorno e notte perché voleva sempre scoprire qualcosa di nuovo. In cucina aveva una sensibilità particolare per i sapori, gli abbinamenti, gli ingredienti. Ma ciò che più colpiva era la semplicità con cui faceva tutto».

La scomparsa di Ilenia Bazzacco lascia un grande vuoto nella sua famiglia e in quanti avevano imparato a conoscerla e apprezzarla attraverso la sua passione per la cucina e le sue apparizioni televisive.