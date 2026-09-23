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Aveva nascosto la cocaina nei contenitori dei medicinali di casa, oltre due chili di stupefacenti. Un 38enne di Forio, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La droga nascosta nelle scatole dei medicinali, arrestato pusher a Ischia

Il controllo è scattato in via Sant’Antonio Abate, durante un servizio di pattugliamento dei carabinieri della compagnia di Ischia. I militari hanno notato l’uomo mentre parcheggiava lo scooter a pochi metri da loro con uno zaino sulle spalle. Il suo comportamento ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di fermarlo.

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Nello zaino sono stati trovati 18 involucri di cocaina, nascosti all’interno di due contenitori di medicinali da banco. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione del 38enne.

Tra il soggiorno e la camera da letto i militari hanno sequestrato 18 panetti di hashish, per un peso complessivo di un chilo e 700 grammi, cinque buste sottovuoto contenenti 740 grammi di marijuana e altri 222 involucri di cocaina. Sono stati trovati anche materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 9.650 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono provento dell’attività di spaccio.

Il 38enne è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.