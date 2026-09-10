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Lavezzi a cuore aperto sull’ipomania: “Mi sono curato per mio figlio, non potevo continuare così”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Lavezzi a cuore aperto sull'ipomania:
Lavezzi a cuore aperto sull'ipomania: "Mi sono curato per mio figlio, non potevo continuare così"
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“Mi sono curato per mio figlio. Non potevo continuare così”. Ezequiel ‘El Pocho’ Lavezzi, ex calciatore del Napoli, torna sul suo ricovero per problemi di salute mentale e, nel corso di un’intervista in Argentina che verteva proprio sul club partenopeo, spiega le motivazioni che lo hanno spinto a ricoverarsi.

Lavezzi a cuore aperto sull’ipomania: “Mi sono curato per mio figlio, non potevo continuare così”

Lavezzi, 41 anni, è ancora in piena riabilitazione ufficialmente per le crisi di ipomania, ma in Argentina non manca chi fa riferimento a dipendenze da alcol e droghe.

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“Mi sono detto che non posso rovinare la vita a mio figlio – ha spiegato –. Ho dovuto attraversare molti momenti, oggi continuo con un trattamento, ma sono passato attraverso periodi complessi. Mi hanno convinto e mi hanno ricoverato. Ho capito come ho sbagliato nel corso della vita e mi sono detto che non voglio questo”, ha raccontato.

L’argentino ha giocato anche con Genoa e Psg. Secondo i media argentini, Lavezzi avrebbe anche iniziato a tremare vistosamente nel corso dell’intervista ma, viene spiegato, probabilmente a causa di un farmaco.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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